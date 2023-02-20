ميدفيديف: بايدن وصل كييف بعد حصوله على ضمانات أمنية

كشف ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أن حصل على ضمانات أمنية من روسيا.

وكتب المسؤول الروسي عبر حسابه في تيليغرام: "بايدن، بعد أن تلقى في السابق ضمانات بالسلامة، ذهب أخيرًا إلى كييف، ووعد بالكثير من الأسلحة وأقسم بالولاء لنظام النازيين الجدد حتى الموت".

وأضاف: "بالطبع، كانت هناك وعود متبادلة حول النصر الذي سيأتي مع أسلحة جديدة وشعب شجاع".

وأكمل ميدفيديف: "هنا من المهم أن نلاحظ أن الغرب يسلم بالفعل الأسلحة والمال إلى كييف بشكل منتظم، وبكميات ضخمة، مما يسمح للمجمع الصناعي العسكري لدول الناتو بكسب المال وسرقة الأسلحة لبيعها للإرهابيين حول العالم".