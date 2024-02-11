مقتل عنصرين من قوات "الباسيج" بهجوم مسلح شرق إيران

قال الحرس الثوري الإيراني، إن هجوماً مسلحاً وقع صباح اليوم الأحد، على نقطة حراسة أسفر عن مقتل اثنين من قوات الباسيج الذراع العسكرية للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران.

وذكر بيان لدائرة العلاقات العامة لقوات فيلق القدس البرية التابعة للحرس الثوري، إن "اثنين من قوات الباسيج من سيستان وبلوشستان كانا في نقطة حراسة على خط السكة الحديد لمدينة زاهدان – بم".

ووصف البيان المهاجمين بـ"الأوغاد"، مبيناً أن القتيلين من قوات الباسيج وهما "محمد أنور جمشاد زهي، وعبد الحسين بلوشي".