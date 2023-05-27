روسيا تعترض صاروخي ستورم شادو قدمتهما بريطانيا لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الروسية اعترضت اثنين من صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز ستورم شادو كانت بريطانيا قدمتهما لأوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن قواتها اعترضت أيضًا صواريخ هيمارس وهارم أمريكية الصنع ذات المدى الأقصر وأسقطت 12 طائرة مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

لم تحدد روسيا مكان عمليات الاعتراض، لكنها أعلنت ذلك في إفادة وزارة الدفاع اليومية حول ما تسميه "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.