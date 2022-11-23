وزير الدفاع الأمريكي: روسيا تعاني نقصًا في الذخائر

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تعاني نقصًا كبيرًا في ذخائر المدفعية، وهو أمر يقوّض عملياتها في أوكرانيا.

وقال أوستن للصحافيين من داخل طائرة عسكرية أمريكية: "واجه الروس صعوبات لوجستية منذ بداية الحرب في أوكرانيا وما زالوا يواجهونها.. إنهم يعانون نقصًا كبيرًا في ذخائر المدفعية".

واستهدفت كييف مواقع تخزين تابعة لموسكو، ما تسبب للروس "بصعوبات نوعًا ما من ناحية كمية الذخيرة المتاحة لديهم".

وأضاف الوزير: "القوات الروسية تعتمد بشدة على المدفعية إذ تطلق عددًا كبيرًا من القذائف، ويحتاج هذا النوع من العمليات إلى كميات كبيرة من الذخيرة.. لست متأكدًا من امتلاكهم هذا النوع من الذخائر بما يكفيهم للمضي قدمًا".

وأشار أوستن إلى أن "إمدادات الروس من الذخائر الموجهة بدقة انخفضت كثيرًا على مدى فترة النزاع الذي اندلع قبل 9 أشهر، وأن موسكو لن تتمكن من استبدالها سريعًا نظرًا إلى القيود التجارية المفروضة على سلع مثل الشرائح الإلكترونية الدقيقة".