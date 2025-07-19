سبوتنيك: روسيا تنفذ ضربة "مشتركة" ضد مجمعات عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات التابعة لها نفذت ضربة مشتركة بأسلحة متناهية الدقة، استهدفت خلالها المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وقالت الوزارة في بيان لها: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة الماضية، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة، استهدفت خلالها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، التي تنتج مكونات الصواريخ والطائرات الهجومية المسيّرة".

وأضاف البيان: "تمت إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح".

وتابع البيان: "عزّزت وحدات من مجموعة قوات 'الشمال' مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بالقوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فاراتشينو، وريزيفكا، ويابلونوفكا، ويوناكوفكا، وأليكسييفكا، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي".

وعلى محور خاركوف، قال البيان إنه تم دحر وحدات عسكرية أوكرانية في منطقتي جاتيششي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.

ووفق البيان، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 155 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و3 سيارات، و4 قطع مدفعية، ومستودع ذخيرة. كما عزّزت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوبيانسك، وسينكوفكا، ونوفي مير في مقاطعة خاركوف، وكوروفي يار، وكاربوفكا، وتورسكوي في منطقة دونيتسك.

وكثّفت روسيا هجماتها الجوية بعيدة المدى على بلدات ومدن أوكرانية، وكذلك هجماتها على الخطوط الأمامية وقصفها الجوي خلال الأسابيع الماضية، رغم تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو من أنها قد تواجه عقوبات جديدة واسعة النطاق في حال عدم التوصّل إلى اتفاق سلام، بحسب "فرانس برس".