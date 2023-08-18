بلينكن يبحث مع وزير إسرائيلي خفض التصعيد

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر، أهمية خفض التصعيد، والتزام واشنطن بحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال بلينكن للوزير الإسرائيلي، وفق تصريحات صحفية أدلى بها فيدانت باتيل، نائب متحدث الخارجية الأمريكية.

وأوضح فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين، أن بلينكن ودريمر ناقشا يوم الخميس أيضا، "التحديات الإقليمية التي تشكلها إيران ووكلاؤها"، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.

وتشهد الضفة الغربية توترا شديدا منذ العام الماضي، جراء التصعيد الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.