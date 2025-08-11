ترامب: المباحثات مع بكين حول الرسوم الجمركية "جيدة"

ترامب: لابد أن يجتمع بوتين وزيلينسكي بعد القمة الأمريكية الروسية

11 أغسطس 2025، 4:15 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن المحادثات مع بكين تسير "بشكل جيد"، قبل ساعات من انتهاء الهدنة التي شملت تعليق خلافهما بشأن الرسوم الجمركية، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "سنرى ما سيحدث. (...) إن العلاقة التي تربطني مع الرئيس شي (جين بينغ) جيدة جدا".

وقبل شهر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى نقاشا "بنّاء وعمليا" مع نظيره الصيني وانغ يي، على هامش قمة إقليمية في ماليزيا، وهو لقاء وصفته بكين في حينها بـ"الإيجابي".

ومن المقرر أن تنقضي المهلة التي تم تحديدها بـ90 يوما بعد خفض مؤقت بين البلدين للرسوم الجمركية يوم غد الثلاثاء.

 

