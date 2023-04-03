موسكو تتهم كييف و"عملاء" لنافالني بقتل المدون العسكري الروسي

اتهمت موسكو اليوم الإثنين، كييف بأنها رتبت بالتواطؤ مع أنصار للمعارض الأبرز للكرملين المسجون أليكسي نافالني، الهجوم الذي أودى بالمدون العسكري الشهير المناصر لغزو أوكرانيا فلادلين تاتارسكي، يوم الأحد، في مدينة سان بطرسبورغ.

وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية "ثبت أن العمل الإرهابي الذي ارتكب في الثاني من نيسان/أبريل في سان بطرسبورغ.. خططت له الأجهزة الخاصة الأوكرانية التي جندت عملاء بين المتعاونين مع صندوق نافالني، المزعوم لمكافحة الفساد" ذاكرة اسم المشتبه بها الرئيسية داريا تريبوفا، التي أوقفت اليوم الإثنين.