موسكو تتهم كييف و"عملاء" لنافالني بقتل المدون العسكري الروسي
اتهمت موسكو اليوم الإثنين، كييف بأنها رتبت بالتواطؤ مع أنصار للمعارض الأبرز للكرملين المسجون أليكسي نافالني، الهجوم الذي أودى بالمدون العسكري الشهير المناصر لغزو أوكرانيا فلادلين تاتارسكي، يوم الأحد، في مدينة سان بطرسبورغ.
وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية "ثبت أن العمل الإرهابي الذي ارتكب في الثاني من نيسان/أبريل في سان بطرسبورغ.. خططت له الأجهزة الخاصة الأوكرانية التي جندت عملاء بين المتعاونين مع صندوق نافالني، المزعوم لمكافحة الفساد" ذاكرة اسم المشتبه بها الرئيسية داريا تريبوفا، التي أوقفت اليوم الإثنين.
ووقع الانفجار تحديدا في مقهى "ستريت فود بار رقم 1" الواقع على مسافة غير بعيدة من الوسط التاريخي مدينة سان بطرسبورغ.
وكانت لجنة التحقيق الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم الأثنين، عبر "تلغرام" إن المحققين "اعتقلوا داريا تريبوفا، المشتبه بمشاركتها في انفجار سانت بطرسبرغ" .
وأفادت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية أن "تريبوفا، سبق أن وضعت قيد الاحتجاز لمدة 10 أيام لمشاركتها في تظاهرة غير مصرح بها في شباط/فبراير من العام الماضي بعيد إطلاق روسيا هجومها على أوكرانيا".
وأورد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أن تريبوفا، تبلغ 26 عاما وولدت في سانت بطرسبرغ وهي مواطنة روسية.
وفلادلين تاتاسكي (40 عاما)، واسمه الحقيقي مكسيم فومين، ولد في منطقة دونباس الأوكرانية، وكان معروفا في الأوساط العسكرية في روسيا مع أكثر من نصف مليون مشترك في قناته على "تلغرام".
وازدادت شعبيته على "تلغرام" كونه نشر خصوصا، منذ بدء الهجوم الروسي على اوكرانيا، مقاطع مصورة يحلل فيها الوضع الميداني ويقدم نصائح للجنود، بحسب وكالة "تاس".
ومع بداية الحرب في 2014، قاتل فومين، لأشهر عدة في صفوف ميليشيات انفصالية موالية لموسكو في شرق أوكرانيا، وفق قناة "فونتانكا" الإخبارية المحلية.