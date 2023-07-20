تقرير: الجيش الأمريكي يعاني "نقصا" بعد توالي "حروب فاشلة"
ذكر تقرير لموقع "ذا كريدل" الأمريكي أن جيش الولايات المتحدة، بات يواجه أزمة تجنيد حرجة، مع توقعات إخفاق القوات المسلحة وسلاح البحرية والقوات الجوية في تحقيق الأهداف المتوقعة للتجنيد، خلال العام الجاري، بهامش كبير.
وعزا الموقع أسباب ذلك الإخفاق إلى قضايا "تتعلق بضعف الأجور، ومرافق السكن الرديئة والاعتداء الجسدي (على المجندين) وارتفاع نسب معدلات الانتحار بينهم، بالإضافة إلى اضطرابات ما بعد الصدمة بين العسكريين واستياء ذوي العسكريين وعائلاتهم وقدامى المحاربين من حروب واشنطن المتواصلة".
وقال الموقع إن "التوقعات كانت تشير إلى تجنيد 65 ألف عسكري جديد للجيش الأمريكي هذا العام، لكنها انخفضت بمقدار 15 ألفا".
ومن المتوقع أن يقل عدد مجندي البحرية الأمريكية بمقدار 10 آلاف عن العدد المتوقع البالغ 38 ألف مجند بنهاية العام الجاري، فيما تتوقع القوات الجوية نقصا قدره 3000 في هدفها البالغ 27 ألفًا.
وأشار إلى "استبعاد 77% من الشباب الأمريكيين من الخدمة العسكرية بسبب نقص اللياقة البدنية وانخفاض درجات الاختبارات العسكرية، وتعاطي المخدرات، والسجلات الجنائية"، الأمر الذي فاقم أزمة التجنيد في الجيش الأمريكي.
ولفت إلى أن "تسعة بالمائة فقط من المواطنين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 عامًا قالوا إنهم سيفكرون في الانضمام للخدمة العسكرية".
واعتبر التقرير أن كل هذه المعطيات تتناقض بشكل صارخ مع حجم الميزانية الدفاعية المتضخمة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" والتي من المتوقع أن تصل إلى 886 مليار دولار في عام 2024.
وبيّن بأن "ذوي المجندين والمحاربين القدامى لم يشجعوا أقاربهم الأصغر سنا بالانضمام للجيش الأمريكي بعد النتائج الكارثية لحربي واشنطن في أفغانستان والعراق".
ويرى المشرعون الجمهوريون أن جهود البنتاغون لمحاربة التطرف في الجيش، وتقديم دورات حول العرق والعدالة الاجتماعية، وإجبار المجندين على مشاركة أسرّة وحمامات مع جنود من الجنس الآخر، تؤدي إلى زيادة حالات الطرد".
ورأى أن "ما زاد الطين بلة في هذه المسألة هو اهتزاز ثقة الأمريكيين في مؤسستهم العسكرية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق".
ووفقا لاستطلاع للرأي أجراه معهد رونالد ريغان في نوفمبر 2022 فإن "48 % فقط من المواطنين الأمريكيين يثقون في جيش بلادهم"، فيما قال 50 % فقط من المستطلعين إنهم يثقون "بقدر كبير" في قدرة الجيش على الحفاظ على أمن الولايات المتحدة، بانخفاض سبع نقاط عن عام 2021.
كما عبر 35 % فقط من المواطنين الأمريكيين عن ثقتهم في قدرة الجيش على "التصرف بشكل مهني وغير سياسي".
المصدر: موقع "ذا كريدل"