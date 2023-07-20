تقرير: الجيش الأمريكي يعاني "نقصا" بعد توالي "حروب فاشلة"

وقال الموقع إن "التوقعات كانت تشير إلى تجنيد 65 ألف عسكري جديد للجيش الأمريكي هذا العام، لكنها انخفضت بمقدار 15 ألفا".

ومن المتوقع أن يقل عدد مجندي البحرية الأمريكية بمقدار 10 آلاف عن العدد المتوقع البالغ 38 ألف مجند بنهاية العام الجاري، فيما تتوقع القوات الجوية نقصا قدره 3000 في هدفها البالغ 27 ألفًا.

وأشار إلى "استبعاد 77% من الشباب الأمريكيين من الخدمة العسكرية بسبب نقص اللياقة البدنية وانخفاض درجات الاختبارات العسكرية، وتعاطي المخدرات، والسجلات الجنائية"، الأمر الذي فاقم أزمة التجنيد في الجيش الأمريكي.

ولفت إلى أن "تسعة بالمائة فقط من المواطنين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 عامًا قالوا إنهم سيفكرون في الانضمام للخدمة العسكرية".

واعتبر التقرير أن كل هذه المعطيات تتناقض بشكل صارخ مع حجم الميزانية الدفاعية المتضخمة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" والتي من المتوقع أن تصل إلى 886 مليار دولار في عام 2024.

وبيّن بأن "ذوي المجندين والمحاربين القدامى لم يشجعوا أقاربهم الأصغر سنا بالانضمام للجيش الأمريكي بعد النتائج الكارثية لحربي واشنطن في أفغانستان والعراق".

ويرى المشرعون الجمهوريون أن جهود البنتاغون لمحاربة التطرف في الجيش، وتقديم دورات حول العرق والعدالة الاجتماعية، وإجبار المجندين على مشاركة أسرّة وحمامات مع جنود من الجنس الآخر، تؤدي إلى زيادة حالات الطرد".