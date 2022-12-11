بريطانيا: يجب عدم استغلال محادثات سلام أوكرانيا غطاء لإعادة تسلح روسيا

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الأحد، إن أي محادثات سلام في أوكرانيا "يجب ألا تكون مجرد ستار لإعادة روسيا تسليح نفسها"، مضيفا أنه لم ير أي مؤشرات على أن موسكو ستدخل في مفاوضات بنوايا حسنة.

وأكد كليفرلي، أن بريطانيا تريد أن ترى محادثات سلام تجري في أسرع وقت، إلا أنه كرر القول إن أوكرانيا هي التي يجب أن تحدد المعايير لأي مفاوضات تجري.