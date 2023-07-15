بكين تطالب الأوروبيين بالوضوح: حددوا موقفكم من الشراكة معنا

قال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل يجب أن يوضح بشكل أكبر موقفه حيال الشراكة الاستراتيجية مع بكين، وذلك على خلفية دعوة من زعماء الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الاعتماد على الصين.

كان إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين في 2003 قد وعد بالارتقاء بالعلاقات إلى ما هو أبعد من التجارة والاستثمار. لكن منذ 2019، وصف الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة الصين بأنها "منافس اقتصادي" و"منافس ممنهج"، قبل أن تدعو العلاقات الوثيقة بين بكين وموسكو بعد بدء غزو أوكرانيا إلى مزيد من الحذر.

وقال وانغ لبوريل الجمعة على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الإندونيسية جاكرتا إنه "يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تعزيز الاتصالات ودعم الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون، كما يجب على التكتل ألا يتردد، ناهيك عن تشجيع التراجع في الأقوال والأفعال".