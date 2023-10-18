تقرير: الإسرائيليون ينتظرون تراخيص لحمل السلاح

وأشار تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية، إلى أن آلاف التراخيص صدرت بالفعل، فيما كانت السلطات المعنية قد استقبلت قرابة 42,207 استفسارات هاتفية، منذ بداية العام الحالي، بشأن إجراءات ترخيص السلاح.

وفيما يتعلق بالفترة التي سبقت التطورات الحالية، أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الأمن القومي، التي يتولاها الوزير إيتمار بن غفير، كانت قد أصدرت منذ بداية العام 25,859 ترخيص أسلحة نارية للإسرائيليين، مقارنة بعام 2022، حيث لم يصدر سوى 12,897 ترخيصًا، والعام الذي سبقه والذي شهد إصدار 10,064 ترخيص سلاح ناري.

وتعني المعطيات السابقة، أن عدد طلبات ترخيص الأسلحة النارية في الشهور العشرة الأولى من عام 2023، فاق عدد التراخيص التي صدرت في عاميْ 2021 -2022 مجتمعَيْن.

وبحسب "معاريف"، صادقت لجنة الدفاع برئاسة عضو الكنيست تساحي فوغِل، أمس الثلاثاء، على قواعد جديدة تبدي مرونة وتسهيلات في شروط إصدار التراخيص، بما يتيح تسليح أكبر قدر من السكان الإسرائيليين.

ونقلت الصحيفة تصريحات لوزير الأمن القومي، بن غفير، أشار خلالها إلى أن "السلاح ينقذ الحياة، وسنفعل ما في وسعنا لكي يستطيع المواطنون حماية أنفسهم".

المصدر: صحيفة "معاريف" العبرية