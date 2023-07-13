أردوغان يتوقع أن ترفع دول "الناتو" قيودها على مبيعات الأسلحة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده تتوقع أن يرفع جميع حلفائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، العقوبات والقيود المفروضة على قطاع الدفاع التركي، وفق ما نقلته وسائل إعلام.

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين لدى عودته من قمة الحلف التي عقدت، مؤخرًا، في ليتوانيا، أن عددا من الوزراء الأتراك سيعقدون مزيدًا من المحادثات مع نظرائهم الأمريكيين بشأن شراء طائرات مقاتلة من طراز "إف-16".

وأكد أن زعماء الاتحاد الأوروبي الذين التقى بهم، كان لهم موقف إيجابي بشأن إحياء مساعي انضمام تركيا للاتحاد.

وقال أردوغان: "بعد الخطوات الإيجابية التي رأيناها من الاتحاد الأوروبي سنبدأ في العمل على تنفيذ الوعود التي قطعناها"، وذلك بعد أيام من موافقته المفاجئة على إرسال طلب السويد للانضمام للحلف الأطلسي، إلى البرلمان التركي.