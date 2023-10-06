مقتل 40 على الأقل جراء فيضان بحيرة جليدية في الهند

قال مسؤولون حكوميون، اليوم الجمعة، إن 40 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضان بحيرة جليدية هذا الأسبوع، في جبال الهيمالايا بالهند، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن عشرات ما زالوا مفقودين.

وفاضت بحيرة لوناك الواقعة في ولاية سيكيم الجبلية على ضفتيها يوم الأربعاء، مما أدى إلى فيضان كبير، قالت السلطات إنه أثر على حياة 22 ألف شخص.