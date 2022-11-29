وزيرة باكستانية تجتمع مع "طالبان" في كابول

وكانت حركة طالبان الأفغانية تعمل على تسهيل المحادثات بين طالبان الباكستانية وحكومة إسلام أباد منذ أواخر العام الماضي.

والتقت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، حنا رباني خار، مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي. ولم يتضح ما إذا كانت الشؤون الأمنية قد نوقشت في الاجتماع.

وقال مكتب وزارة الشؤون الخارجية في بيان: "نوقشت مجموعة من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك منها التعليم والصحة والتجارة والاستثمار والترابط الإقليمي والتواصل بين الشعبين والمشروعات الاجتماعية الاقتصادية".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأفغانية أن متقي طرح أيضًا موضوع تسريع التجارة والعبور والتسهيلات للمسافرين بين البلدين، بالإضافة إلى إطلاق سراح السجناء الأفغان في باكستان.

وأعادت باكستان هذا الشهر فتح معبر حدودي رئيسي مع أفغانستان كانت قد أغلقته أمام حركة البضائع والمسافرين بعد اشتباك بين قوات الأمن من الجانبين.

وسلط بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على تولي امرأة رئاسة وفد باكستان، في وقت تناشد فيه الأمم المتحدة والمسؤولون الغربيون طالبان بتغيير توجهاتها فيما يتعلق بحقوق المرأة.