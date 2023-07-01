مدير CIA يحذّر من "هوس" بوتين بالسيطرة على أوكرانيا

حذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز من "التهوين من هوس" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسيطرة على أوكرانيا.

وقال في محاضرة ألقاها أمام مؤسسة ديتشلي في أكسفوردشير بإنجلترا، اليوم السبت: إنه "من الخطأ دوما التهوين من هوس بوتين بالسيطرة على أوكرانيا"، معتبرًا أن "حرب بوتين في أوكرانيا أصبحت فشلا استراتيجيا بالفعل لروسيا".

وأضاف إن التمرد المسلح الذى قام به زعيم مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجن أظهر التأثير المدمر لحرب الرئيس فلاديمير بوتين فى أوكرانيا على بلده.

وأضاف بيرنز، وهو سفير سابق لواشنطن في موسكو، "من اللافت للنظر أن بريغوجن سبق أفعاله بإدانة لاذعة لمنطق الكرملين الكاذب بشأن غزو أوكرانيا وإدارة القيادة العسكرية الروسية للحرب".

وتابع "تأثير هذه الكلمات وتلك الأفعال سوف يستمر لبعض الوقت، في تذكير حي بالتأثير المدمر لحرب بوتين على مجتمعه ونظامه".

ووصف بيرنز التمرد بأنه "تحد مسلح للدولة الروسية" لكنه قال إنه "شأن روسي داخلي لم تشارك فيه الولايات المتحدة ولن يكون لها أي دور فيه".