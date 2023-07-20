الشرطة الإسرائيلية تتلقى شكاوى ضد مهددي نتنياهو بالقتل‎

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن الشرطة والشاباك تلقوا شكاوى ضد من حرضوا على قتل رئيس الوزراء نتنياهو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو رسائل تهديد مباشرة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية حققت مؤخرا برسالة تهديدٍ صريحةٍ، موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وجدت على قبر شقيقه في مقبرة القدس.

كما قُدِّمت اليوم لائحة اتهام ضد شاب (23) عامًا، من سكان جنوب إسرائيل، بتهمة التهديد بالتعرض لحياة رئيس حزب إسرائيل بيتنا - عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان.