مسؤول روسي: الحرب الباردة انتهت ونخوض "صراعا هجينا" مع أمريكا

ووصف الدبلوماسي رفيع المستوى بعض أشكال هذه الحرب الهجينة من جانب الولايات المتحدة بأنها "غير مسبوقة تمامًا، ولم تكن موجودة خلال الحرب الباردة".

وأضاف ريابكوف: "لسوء الحظ هناك الكثير من الحديث عن خطر نشوب صراع نووي. هذه قصة صعبة. أؤكد أن الجانب الروسي ملتزم تمامًا بالفرضيات المعروفة أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية ولا ينبغي إطلاق العنان لها".

وتابع: "ولكن بطريقة استفزازية ومتهورة تمامًا، يدفع أعداؤنا الأمريكيون الأمور إلى أعلى سلم التصعيد".