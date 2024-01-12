الدفاع الأمريكية: لا نخطط لإرسال قوات إضافية للشرق الأوسط

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ليست لديها خطط لإرسال قوات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، بعد أن شن الجيشان الأمريكي والبريطاني ضربات على قوات الحوثيين في اليمن.

وقال رايدر، إن وزير الدفاع لويد أوستن، الذي دخل المستشفى في الأول من يناير كانون الثاني للعلاج من عدوى، في حالة جيدة، وتحدث مرتين إلى الرئيس جو بايدن في اليومين الماضيين، وكان "يشارك بنشاط في الإشراف على هذه الضربات وتوجيهها".