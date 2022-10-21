تجدد الاحتجاجات في مدن إيرانية.. واعتقال 29 طالبة (فيديو)

تجددت الاحتجاجات، مساء الخميس، في عدة مدن إيرانية من بينها العاصمة طهران، فيما أعلن المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين الإيرانيين، عن اعتقال 29 طالبة في مدرسة ثانوية للبنات في "مهاباد" بمحافظة كردستان غرب إيران.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية "بي بي سي"، أن احتجاجات خرجت مساء الخميس، في طهران وأصفهان وتبريز ورشت، مع ترديد شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي.

ونظم المتظاهرون في بلدة "أكباتان" بمحافظة طهران، احتجاجا في شوارع العاصمة للبلدة، وهتفوا بشعارات من بينها "الموت لخامنئي".