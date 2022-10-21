تجدد الاحتجاجات في مدن إيرانية.. واعتقال 29 طالبة (فيديو)
تجددت الاحتجاجات، مساء الخميس، في عدة مدن إيرانية من بينها العاصمة طهران، فيما أعلن المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين الإيرانيين، عن اعتقال 29 طالبة في مدرسة ثانوية للبنات في "مهاباد" بمحافظة كردستان غرب إيران.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية "بي بي سي"، أن احتجاجات خرجت مساء الخميس، في طهران وأصفهان وتبريز ورشت، مع ترديد شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي.
ونظم المتظاهرون في بلدة "أكباتان" بمحافظة طهران، احتجاجا في شوارع العاصمة للبلدة، وهتفوا بشعارات من بينها "الموت لخامنئي".
كما خرج متظاهرون في مدينة "مهاباد" بمحافظة كردستان غرب إيران، باحتجاجات شعبية مناهضة للنظام، وأحرق المتظاهرون الإطارات في الشوارع العامة.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام المتظاهرين بوضع لافتة احتجاجية وسط أحد شوارع "مهاباد" تندد بالنظام الإيراني، بالإضافة إلى الشعار الشائع هذه الأيام، "الموت للديكتاتور".
وقال موقع إذاعة "فردا" الإيراني الذي تموله الولايات المتحدة، إن عدد المتظاهرين في مدينة "مهاباد" كان كبيرا، مضيفا أنهم رددوا شعار "المرأة، الحياة، الحرية" باللغة الكردية بقبضات اليد المشدودة.
وفي محافظة أصفهان وسط إيران ذات الكثافة السكانية الكبيرة، شهدت المحافظة خروج مسيرة احتجاجية حاشدة في شارع "جهار باغ"، وسط هتافات ضد النظام.
كما خرجت مسيرات مناهضة للنظام الإيراني في مدينة تبريز الواقعة شمال غرب إيران ورشت شمالا، وفقا لما أظهرته مقاطع فيديو جرى تداولها.
وتقول السلطات الإيرانية، إن الاحتجاجات في البلاد تحركها جهات خارجية من بينها الولايات المتحدة والدول الغربية.
وأعلن وزير الداخلية الإيراني العميد أحمد وحيدي، الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية في بلاده استطاعت السيطرة على ما وصفها بـ"أعمال الشغب والاضطرابات"، مشيرا إلى أنه "تم اعتقال مثيري الشغب وتسليمهم إلى السلطات القضائية".
وبدأت الاحتجاجات التي تصفها طهران بأنها "اضطرابات وأعمال شغب" على خلفية وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، في طهران، بعد اعتقالها على أيدي شرطة الأخلاق.
اعتقال 29 طالبة
وفي سياق متصل، أعلن المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين الإيرانيين، يوم الخميس، عن اعتقال 29 طالبة في مدرسة ثانوية للبنات في مهاباد.
وقال المجلس في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إنه عقب احتجاج طالبات مدرسة "بيان" الثانوية في مهاباد بمحافظة كردستان غرب إيران، اتصلت مديرة هذه المدرسة الثانوية الخاصة بضباط الأمن في نفس الوقت الذي أغلقت فيه أبواب المدرسة.
وأضاف المجلس أنه وبعد وصول الضباط، تم اعتقال 29 طالبة من المدرسة.