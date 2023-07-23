تقرير: نجاح "هيمارس" في أوكرانيا يفتح شهية أوروبا

قال موقع " ديفنس نيوز" إن الجيوش الأوروبية تبحث تطوير أنظمة المدفعية الصاروخية الخاصة بها من خلال شراء النسخة الجديدة من منظمومة "هيمارس M142" الأمريكية التي أثبتت فاعلية ونجاحًا في أوكرانيا.

وكشف الموقع عن عقد شراكة بين مقاول الدفاع الألماني "رهينمنتال" وشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لتقديم صاروخ "GMARS" وهو النسخة المطورة لـ "مارس 2" الذي قدمت ألمانيا العديد منه لأوكرانيا.

وقال مسؤول في "لوكهيد مارتن" إن "GMARS" سيكون مشابهًا لنظام هيمارس ولكنه أكبر، مع هيكل أكبر يعتمد على شاحنة طولها 39 قدما، وسيكون له قواسم مشتركة بنسبة 80 % مع ذخائر هيمارس والخدمات اللوجستية.

يُشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع "هيمارس 18 " لبولندا بقيمة 10 مليارات دولار في فبراير/ شباط الماضي.

وشمل البيع 45 نظامًا صاروخيًا تكتيكيًا للجيش.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا النظام سيساعد بولندا على ردع التهديدات الإقليمية، وإن البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

وذكر موقع " ديفنس نيوز" أن مدى هيمارس يبلغ حوالي 50 ميلاً، يمكن أن يصل إلى 190 ميلاً باستخدام قذيفة "ATACMS"؛ علماً أن هذه الميزة قد تم تعطيلها في أنظمة هيمارس المزودة إلى أوكرانيا.

ووفق التقرير، تناقش إدارة بايدن الآن ما إذا كانت سترسل "ATACMS" إلى أوكرانيا بعد أن أعطت المملكة المتحدة أوكرانيا صاروخ "ستورم شادو"، الذي يبلغ مداه أكثر من 150 ميلاً.

وأفاد بأن "المدفعية الصاروخية تغيرت. فالجيل الجديد من الصواريخ الموجهة، بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يجمع بين دقة مدافع الهاوتزر ومدى الصاروخ وكذلك القدرة على إطلاق الصواريخ بسرعة".

واعتبر أنه "ما كان في يوم من الأيام سلاحًا فظا وسحق مباني المدينة والمدنيين الذين يعيشون هناك، أصبح الآن سلاحاً ذكياً".

وأوضح أن "نظام هيمارس في البداية أثبت أنه مدمر ضد القوات الروسية التي وضعت مواقع قيادتها ومستودعات الذخيرة بالقرب من خط المواجهة".

لكن روسيا تكيفت وأخرجت مراكز القيادة والإمداد الخاصة بها من نطاق هيمارس، وإن كان ذلك على حساب التنازل عن بعض الكفاءة.

كما أعاقت أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الروسية هيمارس والقنابل الانزلاقية للهجوم المباشر المشترك التي أعطتها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وبحسب الموقع الدفاعي فإنه "لا يمكن للمدفعية الصاروخية أن تحل محل مدافع الهاوتزر، التي تقدم بعض المزايا، مثل القدرة على إطلاق القنابل بشكل مستمر لساعات".

ومع ذلك، من المؤكد أن المدفعية الصاروخية ستنضم إلى مدافع الهاوتزر باعتبارها العمود الفقري للمدفعية الغربية.

المصدر: موقع " ديفنس نيوز"