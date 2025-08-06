الهند رداً على رسوم ترامب الجديدة: "سنتخذ ما يلزم"

علّقت الهند الأربعاء على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، متعهدة باتخاذ "ما يلزم" لحماية مصالحها.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، إن قرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الواردة من الهند "مؤسف جدا".

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وذكرت الوزارة، أنه "من المؤسف للغاية أن تختار واشنطن فرض رسوم جمركية إضافية علينا".

وأضافت أن "الإجراءات الأمريكية غير عادلة وليست مبررة ومنطقية وسنتخذ ما يلزم لحماية مصالحنا الوطنية".

ويرتبط القرار باستيراد النفط الروسي.

ولفتت الخارجية الهندية، إلى أن "وارداتها من الطاقة تستند إلى عوامل السوق وتهدف إلى ضمان أمن الطاقة لـ 1.4 مليار نسمة".

وأشارت إلى أن "العديد من الدول الأخرى تستورد النفط الروسي أيضا لمصلحتها الوطنية".

وأعربت الوزارة، عن "أسفها البالغ" لاستهداف الهند.

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وفي وقت سابق الأربعاء، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يضيف رسوما جمركية على السلع الهندية بنسبة 25%، وذلك "ردا على استمرار شراء النفط الروسي"، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وهذه الضريبة الجديدة تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 25% من المقرر أن تسري اعتبارا من الخميس، تزامنا مع رسوم يعتبرها ترامب "متبادلة" وتدخل حيز التنفيذ خلال 21 يوما، بحسب المرسوم.