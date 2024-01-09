قناة إيرانية معارضة: إعدام مستشار لخامنئي بتهمة العمالة

وكشفت القناة عن وجود شخصين متهمين في قضية التجسس لصالح إسرائيل هما "أفشين قرباني"، الذي لا توجد أي معلومات عنه، بالإضافة إلى السيدة "ماندانا زنغنه سروش".

وقال التقرير: "لا توجد معلومات عن مصير أفشين قرباني (26 عامًا) المتهم في الدرجة الثانية بقضية التجسس والذي كان يعمل مدرساً وناشطاً اقتصاديًّا"، لكنه أشار إلى "تخفيض الحكم الصادر بحق ماندانا زنغنه سروش، وهي المتهم الثالث في هذه القضية، واقتصار عقوبتها على السجن مدة عام مع وقف التنفيذ، بدلاً من ثماني سنوات.

وقالت القناة الإيرانية المعارضة إنها حصلت على وثيقة تشير إلى أن "وزارة الاستخبارات اتهمت محسن سراواني بالتعاون مع وكالة التجسس الإسرائيلية الموساد منذ 2022".

وألقي القبض على محسن سراواني في أبريل/نيسان 2022، وفي 20 من يونيو/حزيران من العام ذاته، أعلن "المدعي العام للثورة" في زاهدان جنوب شرق إيران، اعتقال ثلاثة من عملاء الموساد، وقال إنهم "كانوا يخططون لاغتيال علماء نوويين".

وبحسب التقرير، فقد حُكم على المتهمين من الدرجة الأولى والثانية بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق المدان الأول وهو محسن سراواني في سجن زاهدان، في 16 من ديسمبر/كانون الأول 2023.