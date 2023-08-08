ميدفيديف: سننتصر في أوكرانيا ونحقق السلام بشروطنا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن روسيا ستنتصر في حربها بأوكرانيا التي "تواجه خلالها حلف الناتو".

وكتب ميدفيديف في منشور على قناته في "تيليغرام": "من الواضح أن الولايات المتحدة وأتباعها كانوا يفتقرون إلى الخبرة، اليوم يشنّون مرة أخرى حربًا إجرامية بالوكالة، في محاولة لمحو روسيا من على وجه الأرض.. نظام الناتو بأكمله يقاتلنا علنًا".

وأضاف، في حديث بمناسبة ذكرى الحرب بين روسيا وجورجيا عام 2008، "لدينا القوة الكافية لتحقيق جميع مهام العملية العسكرية الخاصة، كما في آب/أغسطس 2008".

وأردف: "سيتم سحق أعدائنا، وستحقق روسيا السلام بشروطها الخاصة.. النصر سيكون لنا"، على حد تعبيره.