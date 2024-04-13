أمريكا.. ارتفاع وتيرة تسريح العمال في قطاعي التكنولوجيا والإعلام

رغم تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، إلا أن عمليات تسريح العمال التي أعلنتها بعض الشركات، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والإعلام، ارتفعت، وفق ما نشرت شبكة " abcnews" الإخبارية.

وبحسب الشبكة، فإن أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية يفيد بانخفاض المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 11 ألفا إلى 211 ألفا للأسبوع المنتهي في 6 أبريل، بانخفاض عن رقم الأسبوع السابق البالغ 222 ألفا.

ويعد انخفاض مطالبات البطالة مؤشرا مهما على قوة سوق العمل واتجاهه، إلا أن الخسائر الهائلة في الوظائف، التي بدأت خلال جائحة كوفيد-19 في 2020، بقيت مستمرة.

وبالإضافة للجهود التي بذلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم من خلال سلسلة زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022، كانت استراتيجية بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدف إلى تخفيف نمو الأجور، وتخفيف ظروف سوق العمل، إلا أن مرونة الاقتصاد الأمريكي تحدت توقعات الانكماش.

ومع ذلك، فإن الإعلانات الأخيرة عن تخفيض الوظائف من قبل العديد من الشركات البارزة أثارت المخاوف، رغم اتجاهات التوظيف الإيجابية، فقد كشفت شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل Alphabet وApple وAmazon، إلى جانب شركات الإعلام، مثل eBay وLos Angeles Times، عن خطط لتسريح العمال.

وبعيداً عن قطاعي التكنولوجيا والإعلام، نفذت شركات مثل UPS، وMacy’s، وLevi Strauss ، تخفيضات في القوى العاملة؛ ما يعكس التحولات الاقتصادية الأوسع والتحديات التي تواجهها مختلف الصناعات.

واعتبارًا من الأسبوع المنتهي في 30 مارس، كان 1.82 مليون أمريكي يتلقون إعانات البطالة؛ ما يمثل زيادة قدرها 28 ألفا عن الأسبوع السابق وأعلى مستوى منذ يناير، في حين تؤكد هذه الأرقام مدى تعقيد المشهد الاقتصادي الحالي، إذ تتعايش مرونة سوق العمل مع التحديات التي تفرضها إعادة هيكلة الشركات وتسريح العمال في مختلف القطاعات حول البلاد.