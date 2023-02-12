تركيا تكثف تحقيقاتها في انهيار المباني بعد الزلزال وتأمر باعتقال 113 شخصا

وأضاف أوقطاي للصحفيين بمركز تنسيق إدارة الكوارث في أنقرة: "صدرت أوامر باعتقال 113 منهم".

وتابع: "سنتابع هذا الأمر بدقة إلى أن تنتهي العملية القضائية اللازمة خاصة بالنسبة للمباني التي لحقت بها أضرار جسيمة والمباني التي تسببت في سقوط قتلى وجرحى".

ولفت أوقطاي إلى أن "وزارة العدل أنشأت مكاتب تحقيق في جرائم الزلزال بالأقاليم المتضررة للتحري بشأن حالات الوفيات والإصابات".

من جهته، قال وزير البيئة مراد قوروم، إن "عدد المباني التي انهارت أو تضررت بشدة بسبب الزلازل يبلغ 24921 مبنى، وذلك استنادا إلى تقييم أكثر من 170 ألف مبنى".

ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين وسط أنقاض الزلزال بعد ستة أيام من الكارثة التي ألحقت الدمار بأجزاء من سوريا وتركيا. وتجاوز عدد القتلى 28 ألفاً، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر.

إلى ذلك، اتهمت أحزاب المعارضة حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "بعدم تطبيق لوائح البناء وسوء إنفاق أموال الضرائب التي فُرضت بعد الزلزال المدمر الذي هز البلاد عام 1999 من أجل تعزيز مقاومة المباني للزلازل".