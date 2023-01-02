صحيفة إيرانية: طهران أرسلت أطباء لعلاج حسن نصرالله

كشف موقع صحيفة "كيهان" الإيرانية المعارضة، مساء الأحد، أن إيران أرسلت عددا من الأطباء إلى لبنان لمعالجة حليفها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الذي جرى نقله مؤخراً إلى المستشفى.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه "عقب إلغاء كلمة حسن نصر الله، أعلنت المصادر الموالية لحزب الله اللبناني إصابته بالأنفلونزا، لكن بعض المصادر قالت إن "نصر الله أصيب بجلطة دماغية".