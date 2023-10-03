خبراء: تعليق المساعدات الأمريكية سيكون "مدمرًا" لأوكرانيا

يحذر خبراء من أن القوات الأوكرانية ستواجه قريبًا نقصًا في الذخيرة والمعدات الرئيسة إذا نجح الجمهوريون المناصرون للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف.

وأصر كبار المسؤولين الأمريكيين مرارًا على أن الولايات المتحدة ستدعم كييف "طالما لزم الأمر"، فيما تعهدت واشنطن بتقديم أكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، أي أكثر من نصف المساعدات الإجمالية المقدمة من كل الجهات الغربية المانحة.

لكن الاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس يوم السبت الماضي لتجنب إغلاق المؤسسات الفيدرالية الأمريكية لم يتضمن أي مساعدات جديدة لأوكرانيا في زمن الحرب، وذلك بموجب تسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين الداعين إلى خفض الإنفاق.

وقال المستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مارك كانسيان: "سيكون الأمر مدمرًا بالنسبة إلى الأوكرانيين" إذا توقفت المساعدات الأمريكية.

وأضاف: "سيضعف الجيش الأوكراني، ثم قد ينهار في نهاية المطاف".

وزودت الولايات المتحدة كييف بترسانة ضخمة من الأسلحة لمساعدتها في القتال واستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، تتضمن ذخائر أسلحة خفيفة وقذائف مدفعية وقاذفات صواريخ متطورة ودبابات ومعدات إزالة ألغام.

وأوضح كانسيان: "تحتاج الجيوش في الحروب إلى تدفق مستمر للأسلحة والإمدادات والذخيرة لتحل مكان ما دُمّر واستُنفد".

وإذا قُطعت المساعدات الأمريكية تمامًا، وهو أمر يصر البيت الأبيض على أنه لن يحدث، فإن التأثير لن يكون فوريًا، إذ إن المساعدات المعلنة في السابق ما زالت ستسلم لأوكرانيا.

وتابع كانسيان: "قد تمر أسابيع قبل أن نرى تأثير ذلك على ساحة المعركة"، وقد لا يكون بإمكان موسكو الاستفادة من الوضع، لأن "الروس مرهقون للغاية في هذه المرحلة".

وبعيدًا عن خطوط المواجهة، من شأن وقف المساعدات الأمريكية أن يترك ثغرات في الدفاعات الجوية لأوكرانيا، والتي تتألف من منظومات من دول عدة تغطي ارتفاعات مختلفة، ويجب إعادة تزويدها بالذخيرة بشكل منتظم.

وتؤدي هذه الدفاعات دورًا رئيسًا في حماية المدنيين الأوكرانيين والبنى التحتية من الهجمات الروسية المتكررة بطائرات مسيرة وصواريخ.