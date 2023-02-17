اليابان توقف إطلاق صاروخها الواعد إتش 3

أوقفت اليابان اليوم الجمعة، إطلاق صاروخها الأول للرفع المتوسط في ثلاثة عقود قبل لحظات من موعد انطلاق المركبة من طراز إتش 3 إثر فشل محركات مساعدة ثانوية مثبتة على جانبها في الاشتعال.

وخلال الحدث الذي جرى بثه على الهواء مباشرة، انفصل المحرك الرئيسي للصاروخ إتش 3 بعد أن وصل العد التنازلي للإطلاق إلى الصفر، تاركا الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 57 مترا على الأرض في قاعدة تانيجاشيما الفضائية.

وكان الصاروخ سيحمل القمر الصناعي ألوس-3 لمراقبة الأرض المزود أيضا بجهاز استشعار بالأشعة تحت الحمراء لرصد الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.