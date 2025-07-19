كل الأوراق بيد واشنطن.. لماذا لا تخشى إيران "آلية الزناد" الأوروبية؟

ذهب خبراء إلى أن تهديدات أوروبا لإيران باستخدام "آلية الزناد" بمثابة "مخالب بلا أنياب"؛ لأن العقوبات الأوروبية وتطبيقها وتأثيرها لا يقارن بالعقوبات الأمريكية، في ظل استئثار الرئيس دونالد ترامب بالقرار، وتجاهله لدول "الترويكا" في المفاوضات النووية.

وذكروا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن العقوبات الأمريكية تكون أكثر تأثيرا وموجعة وتتسبب في شل إيران، مقارنة بالعقوبات الأوروبية، لذلك تخشى طهران القرارات الأمريكية مقارنة بالأوروبية.

وأشاروا إلى أن أوروبا لا تمتلك أي ضمانات تقدمها لإيران، وصلاحيتها ودورها في الملف النووي تلاشى منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى من الاتفاق النووي في لوزان، لافتين إلى أن دول أوروبا لم تستطع أن يكون لها أي دور في الضغط على الرئيس الأمريكي.

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آلية الزناد

ويأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه وزراء أوروبيون بتحذير إيران من عقوبات ما لم يتحقق تقدم ملموس في المحادثات الخاصة بإبرام اتفاق نووي، إذ قال مصدر دبلوماسي فرنسي مؤخرا، إن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، شددوا على وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بضرورة استئناف طهران الجهود الدبلوماسية فورا للتوصل إلى اتفاق نووي "قابل للتحقق ومستدام".

وأضاف المصدر، أن الوزراء الأوروبيين أكدوا لعراقجي أيضا عزمهم استخدام آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف.

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"مخالب بلا أنياب"

وأفاد الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، الدكتور نبيل الحيدري، أن التأثير الأمريكي أكبر بمراحل على إيران من الأوروبي، لذلك طهران تخشى الولايات المتحدة على عكس الوضع مع دول القارة العجوز.

وأوضح الحيدري في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن العقوبات الأمريكية هي الأكثر تأثيرا والموجعة وما زالت تتسبب في شل إيران على عدة مستويات وبشكل كبير خلال السنوات الأخيرة أكثر من تأثير العقوبات الأوروبية.

وبين الحيدري أن الدور الأوروبي في ملف إيران يكون ضعيفا في حال المقارنة بمفعول واشنطن وحتى الوعود التي قطعتها دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لإيران سابقا عندما قام ترامب بإلغاء الاتفاق النووي مع طهران، فلم تستطع القارة العجوز الحاضرة في اتفاق لوزان فعل أي شيء، فظهر جليا لطهران أن تأثير أوروبا محدود وليست بتلك القوة القادرة على التأثير، لذلك لا تهتم إيران بأوروبا مثلما تهتم بالولايات المتحدة.

وأكد الحيدري، أن تهديدات أوروبا لإيران التي هي بمثابة مخالب تكون بلا أنياب؛ لأن عقوباتها وتطبيقها وتأثيرها لا يقارن بالعقوبات الأمريكية وأضعف بكثير من ذلك.

واستكمل بالقول، إن أوروبا أمام طهران مقارنة بواشنطن ليست صاحبة التأثير الكبير؛ لذلك فإن إيران تخشى أمريكا ولا تخشى بالدرجة ذاتها القرار الأوروبي لعدة اعتبارات، من بينها أن الأخير يكون متخبطا ومرتبكا في ظل تعدد دول القارة العجوز والرؤى المختلفة، لذلك يكون تفعيل القرارات وتأثيرها أضعف بكثير عن الولايات المتحدة.

تجاهل "الترويكا"

فيما يقول الخبير في الشؤون الدولية، عاطف زهران، إن أوروبا لا تمتلك أي ضمانات تقدمها لإيران، وصلاحيتها في هذا الصدد تلاشت منذ أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي في لوزان، ولم تستطع أن يكون لها أي دور في الضغط على الرئيس الجمهوري نهائيا، لذلك يرى الإيرانيون أن الجانب الأوروبي لا يمتلك أي أداة، ومهما فرض من عقوبات سيتم إسقاطها بمجرد الذهاب إلى اتفاق مع إدارة ترامب.

وأضاف زهران في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن ترامب استطاع إبعاد الأوروبيين نهائيا عن الملف النووي الإيراني وما يحمل من ارتباطات أخرى، وجعل الأوروبيين يقفون من بعيد، وأي تقارير تقدم عكس ذلك غير منطقية.

ودلل زهران على ذلك بالقول، إن جلسات المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي أخذت مجموعة من الجولات منذ شهرين لم تضع الجانب الأوروبي حتى في صورة الوسيط وكان ذلك الدور لسلطنة عمان، ولم تعد واشنطن للأوروبيين في الخطوط العريضة للتفاوض أو جعل "الترويكا" شريكا في ذلك حتى من بعيد.

وبحسب زهران فإن طهران تدرك جيدا مقدار وحجم الدور الأوروبي مع إدارة ترامب، لاسيما أنها كانت تحاول طرح الوجود الأوروبي في المباحثات التي كانت تجري بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية قبل حرب الـ12 يوما، ولكنها لم تجد لذلك أي فائدة أو تأثير على الطرف الذي بيده كافة أوراق اللعبة أي المحادثات ثم المفاوضات وصولا إلى اتفاق؛ لذلك لم يصبح للدور الأوروبي حيثية أو تأثير أو رهان عليه من جانب إيران بعد أن وجدت طهران أن التعامل في المحادثات مع الأوروبيين في ظل عدم سماح ترامب بذلك، ليس أكثر من مضيعة للوقت.