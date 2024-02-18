استطلاع: إدارة بايدن لا تحسن التعامل مع تدفق المهاجرين

أفاد استطلاع للرأي أن 80% من الأمريكيين يرون أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تحسن التعامل مع التدفق الحالي للمهاجرين إلى بلادهم.

وقال الاستطلاع، الذي أجراه مركز "بيو" للأبحاث يوم الجمعة الماضي، إن 18% من الأمريكيين فقط، قالوا إن إدارة بايدن تتعامل بشكل جيد مع المهاجرين القادمين من المكسيك، وفق صحيفة "ذا هيل".

ونشر المركز هذه البيانات بعد فشل اتفاق أمن الحدود بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، والذي عارضه الرئيس السابق دونالد ترامب بشدة، واصفًا إياه بأنه "رغبة الموت" لحزبه بعد وقت قصير من صدوره.

وعلق ترامب قائلًا: " فقط الأحمق، أو الديمقراطي اليساري الراديكالي، هو الذي سيصوت لصالح مشروع قانون الحدود المروع هذا، الذي يمنح سلطة بالإغلاق فقط بعد دخول 5000 مهاجر في اليوم، في حين أن لدينا بالفعل الحق في إغلاق الحدود الآن، وهو ما يجب القيام به".