واشنطن ترد على "أكاذيب" إيران بعد واقعة المدمرة "فيتسجيرالد" (فيديو)

ردّ الجيش الأمريكي، فجر اليوم الخميس، على تصريحات من طرف إيران، حول وقوع مواجهة مباشرة بين القوات البحرية الإيرانية ومدمرة أمريكية في بحر عُمان، بعد أن حاولت المدمرة الاقتراب من المياه الواقعة تحت رقابة طهران".

وأكد مسؤول دفاعي أمريكي أن "الواقعة كانت آمنة ومهنية ولم تؤثر في مهمة المدمرة الأمريكية (فيتسجيرالد)"، وذلك بعدما قالت إيران، في وقت سابق الأربعاء، إنها حذّرت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية طالبة منها تغيير مسارها أثناء مرورها في مياه قريبة منها.

وقال المسؤول الأمريكي: "لم تؤثر هذه الواقعة في مهمة (فيتسجيرالد)، وأي تقارير تزعم خلاف ذلك هي أكاذيب ومحاولات من الحرس الثوري الإيراني لنشر معلومات مضللة"، وفق "رويترز".

وقال المسؤول، الذي طلب المسؤول عدم الكشف عن هويته، إن الهليكوبتر الإيرانية من طراز "إس. إتش-3 سي كنج"، مضيفاً أن الواقعة حدثت بالكامل في المياه الدولية.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، قد نشرت، في وقت سابق من يوم الأربعاء، صوراً من طائرة هليكوبتر في مرمى البصر للمدمرة الأمريكية "فيتسجيرالد" المزودة بصواريخ موجهة.

وسُمع أحد أفراد الطاقم وهو يُصدر ما يبدو أنه تحذير عبر جهاز اتصال لاسلكي للسفينة الحربية الأمريكية لتغيير مسارها، قائلا إنها تقترب من المياه الإقليمية الإيرانية.

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وقال التلفزيون الرسمي الإيراني: "حاولت المدمرة الأمريكية (فيتسجيرالد) الاقتراب من المياه الخاضعة لرقابة إيرانية في خطوة استفزازية"، مضيفاً أن المدمرة غادرت المنطقة بعد استمرار التحذير.

تأتي الواقعة بعد ضربات أمريكية الشهر الماضي على منشآت نووية إيرانية تقول واشنطن إنها جزء من برنامج موجه لتطوير أسلحة نووية.

في المقابل، تؤكد القيادة الإيرانية أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية بحتة، وأنها لا تسعى لامتلاك سلاح أو قنابل نووية.