حملة أوروبية أمريكية كندية مشتركة لتفكيك شبكة للبرمجيات الخبيثة

قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست" في بيان إن السلطات الأوروبية والأمريكية والكندية أوقفت أكثر من 300 خادم "سيرفر" في أنحاء العالم وأصدرت أوامر اعتقال دولية بحق 20 مشتبها بهم في حملة على البرمجيات الخبيثة، وذلك في أحدث مرحلة مما يعرف بعملية "نهاية اللعبة".

وتعاونت السلطات الألمانية والفرنسية والهولندية والدنماركية والبريطانية والأمريكية والكندية هذا الأسبوع ضد أخطر أنواع البرمجيات الخبيثة في العالم والمتورطين فيها، وفق "رويترز".

وجرى تحديد هوية أكثر من 30 مشتبها ووُجهت اتهامات جنائية لـ20 شخصا، فيما جرى تعطيل أكثر من 300 خادم حول العالم و650 نطاقا ومصادرة عملات مشفرة بقيمة 3.5 مليون يورو.

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وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب جهود بُذلت في مايو من العام الماضي، والتي كانت أكبر عملية على الإطلاق ضد شبكات الأنشطة الخبيثة.

وفي المجمل، جرت مصادرة 21.2 مليون يورو خلال العملية التي بدأت في عام 2024.

ويخضع عدد من المشتبه بهم الرئيسيين في عمليات البرمجيات الخبيثة لملاحقات دولية ومحلية، وستدرج السلطات الألمانية 18 منهم على قائمة الاتحاد الأوروبي للمطلوبين اليوم الجمعة.