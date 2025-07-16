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"بطريقة ودية جداً".. ترامب يكشف عن استراتيجيته لمواجهة الصين

"بطريقة ودية جداً".. ترامب يكشف عن استراتيجيته لمواجهة الصين
دونالد ترامبالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 1:33 ص

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عن استراتيجيته في مواجهة الصين، قائلاً إن الولايات المتحدة ستحاربها "بطريقة ودية للغاية".

وأشاد ترامب، خلال قمة للطاقة في "جامعة كارنيجي ميلون"، باتفاق تجاري جديد أبرمته بلاده مع إندونيسيا، قائلاً إنه يمكن التوصل إلى اتفاقات تجارية أخرى، قد يكون أحدها مع الهند.

وأشعل ترامب حرباً تجارية عالمية إذ فرض رسوما جمركية لا تقل عن 10% على الكثير من الدول وبنسب أكبر على دول كثيرة أخرى، وفق "رويترز".

يذكر أن ترامب كان قد أعلن، في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن دفع الرسوم الجمركية سيبدأ في الأول من شهر أغسطس/ آب المقبل.

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