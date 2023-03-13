ألمانيا ترحب باتفاق السعودية وإيران على إعادة العلاقات
رحب المستشار الألماني، أولاف شولتس، باتفاق السعودية وإيران على إعادة العلاقات بعد سنوات من القطيعة، لكنه لم يعلق على دور الصين في التوسط في الاتفاق.
وقال شولتس في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "من الجيد أن ترغب السعودية وإيران في تطوير علاقة تنطوي على قدر أقل من المواجهة، وهذا ما يمكن أن يقال عنها".
ورحبت عدة دول بإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، خلال مدة أقصاها شهران، بعد قطيعة استمرت زهاء 7 سنوات.
وفي وقت سابق، اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وفقًا لبيان "سعودي إيراني صيني".
وأعلنت كل من سلطنة عُمان، العراق، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مصر، قطر، الكويت، سوريا، اليمن، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى كل من، أمريكا، وفرنسا، وتركيا، في بيانات منفصلة، الترحيب بالخطوة.