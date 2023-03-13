ألمانيا ترحب باتفاق السعودية وإيران على إعادة العلاقات

رحب المستشار الألماني، أولاف شولتس، باتفاق السعودية وإيران على إعادة العلاقات بعد سنوات من القطيعة، لكنه لم يعلق على دور الصين في التوسط في الاتفاق.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "من الجيد أن ترغب السعودية وإيران في تطوير علاقة تنطوي على قدر أقل من المواجهة، وهذا ما يمكن أن يقال عنها".