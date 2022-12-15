صحف عالمية: "لقاء الحصاد" بين شي وبوتين.. ونتنياهو يطالب بقوانين جديدة لإرضاء اليمين
سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة، اليوم الخميس، الضوء على قمة مرتقبة بين الرئيسين الصيني والروسي، في اجتماع وُصف بأنه سيكون "لقاء حصاد العام" بين الزعيمين، حيث شهدت القوتان العديد من التحديات خلال العام الجاري.
وفي واشنطن، تناولت الصحف تقارير أفادت بأن "مواجهة" النفوذ الصيني تصدرت جدول أعمال القمة الأمريكية الأفريقية لليوم الثاني على التوالي، رغم أن المسؤولين الأمريكيين أحجموا عن الزج باسم بكين علناً في المناقشات.
وفي إسرائيل، كشفت الصحف أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة، بنيامين نتنياهو، يسعى لسن قوانين جديدة إرضاءً لحلفائه اليمينيين في الائتلاف، في خطوة تنذر بخلافات بين الحكومة المرتقبة والهيئات القانونية في البلاد.
بوتين وشي في "لقاء حصاد العام"
استعرضت مجلة "نيوزويك" الأمريكية سيناريوهات اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، في اجتماع وصفته بأنه سيكون "لقاء الحصاد"، حيث شهدت كل من موسكو وبكين العديد من التحديات خلال العام الجاري.
جاء ذلك بعدما ذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية أن بوتين وشي سيعقدان محادثات ثنائية في وقت لاحق من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن يكون اللقاء وجهاً لوجه، بينما صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن الإعلان عن تفاصيل الاجتماع سيأتي "في الوقت المناسب".
وبعد مناقشة موجزة مماثلة قبل عام، قالت "نيوزويك"، إنه من المقرر أن يستعرض الاجتماع ما كان عام 2022 مضطربًا بالنسبة لبوتين، الذي أدت حربه الطويلة في أوكرانيا إلى عزل روسيا عن نصف الاقتصاد العالمي وقوضت مكانة موسكو في المنتديات متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة.
وذكرت أنه بالنسبة لشي، لم يكن العام أقل تحولاً، حيث حصل الزعيم الصيني على فترة ولاية ثالثة تاريخية كزعيم للحزب الشيوعي الحاكم في أكتوبر الماضي، كما إنه تراجع في وقت سابق من الشهر الجاري عن سياسته الصارمة تجاه فيروس كورونا (صفر كوفيد) على خلفية موجة احتجاجات نادرة هزت البلاد.
وأضافت المجلة الأمريكية أن شي يعد حليف بوتين البارز الأخير على المسرح الدولي، حيث التقى الثنائي وجهاً لوجه مرتين هذا العام، كما أجرى الزعيمان عددًا من المكالمات الهاتفية لإعادة التأكيد على المصالح الجيوسياسية المتبادلة.
ورأت المجلة الأمريكية أن إعادة انتخاب شي تعني أن بوتين يمكن أن يتوقع درجة معينة من "التضامن" من نظيره الصيني، والذي يعتقد الخبراء أنه يقود التحالف المتعمق مع موسكو.
وقالت المجلة، إنه من المتوقع أن يشير بوتين وشي خلال لقائهما "بعبارات لا لبس فيها إلى أن شراكتهما الجيوستراتيجية ليست من أجل التحول، على الرغم من أي اختلافات ملحوظة في مواقفهما الدبلوماسية".
وأضافت أنه من المحتمل أيضاً أن يكون على طاولة المناقشات المزيد من التنسيق بشأن التجارة والطاقة والتصويت في مجلس الأمن الدولي، وكذلك دعم المصالح الجوهرية للبلدين؛ مثل ملفي أوكرانيا وتايوان.
وفي هذا السياق، نقلت "نيوزويك" عن رانا ميتر، أستاذة السياسة الصينية في "جامعة أكسفورد"، قولها: "كلا البلدين حريص على منع الولايات المتحدة من أن تكون القوة المهيمنة في أوروبا وآسيا".
وأضافت "على الرغم من أن البلدين يختلفان حول المجالات الرئيسة، بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية، فمن المرجح أن تظل العلاقات الثنائية متماسكة".
بدورها، قالت أنغيلا ستينت، الأستاذة الفخرية بـ"جامعة جورج تاون": "الصين حريصة للغاية على عدم القيام بأي شيء لانتقاد روسيا، على الرغم من أنها لا تزود روسيا بالسلاح وتلتزم بالعقوبات الغربية، لأنه من الواضح أن مصالحها الاقتصادية أكبر بكثير".
وأضافت ستينت للمجلة "إن التصميم على محاربة المحاولات الغربية لإضفاء الطابع الديمقراطي على العالم، هو دافع قوي للغاية بالنسبة لهم للبقاء معًا. هناك تقارب أيديولوجي بين الزعيمين فيما يتعلق بالمحاولات الغربية التي تتدخل في شؤون بلادهما وتهدد سلطتهما".
الصين.. "عنوان" القمة الأمريكية الأفريقية
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "مواجهة النفوذ الصيني" قد هيمنت على محادثات القمة الأمريكية الأفريقية التي تستضيفها واشنطن منذ يومين وتختتم أعمالها اليوم الخميس، رغم أن المسؤولين الأمريكيين لم يذكروا بكين صراحة خلال اجتماعهم مع القادة الأفارقة.
وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومساعديه لا يرغبون في أن يتصور ما يقرب من 50 من القادة الأفارقة الذين يحضرون القمة، أن المصالح الأمريكية الأساسية في القارة السمراء مدفوعة بشكل أساس بالرغبة في مواجهة الصين التي أقامت علاقات تجارية هائلة مع الدول هناك وتحاول تنمية مصالحها.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات ركزت بشكل "غير مباشر" على النفوذ الصيني في القارة، بالإضافة إلى أهمية الوجود العسكري والأمني الأمريكي في المنطقة، حيث صرح دبلوماسيون أفارقة علنًا أمس بأن التعاون التجاري الأمريكي مع بلادهم "ضعيف" مقارنة بحجم التجارة الصينية.
وقالت الصحيفة إن الوفود الأفريقية تراقب عن كثب ما إذا كان بايدن سيلمح إلى المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في الخطاب الختامي للقمة، والذي من المقرر أن يلقيه اليوم، بعدما صرح مراراً بأن بكين هي أكبر منافس طويل الأمد لواشنطن والوحيدة التي لديها القدرة لـ"هز" الهيمنة الأمريكية في جميع أنحاء العالم.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صرح في مؤتمر صحفي بجنوب أفريقيا في أغسطس الماضي. بأن إستراتيجية إدارة بايدن بشأن أفريقيا لم تركز على التنافس مع الصين وروسيا.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى وثيقة للبيت الأبيض حول إستراتيجية بايدن في أفريقيا جنوب الصحراء صدرت في اليوم نفسه قالت إن الجهود المبذولة لتعزيز "المجتمعات المفتوحة" كانت تهدف جزئيًّا إلى "مواجهة الأنشطة الضارة" من قبل الصين وروسيا و"جهات أجنبية أخرى".
وقالت الصحيفة "يدرك المسؤولون الأمريكيون الذين يعملون على السياسة الأفريقية التاريخ الوحشي للاستعمار من قبل القوى الأوروبية في القارة، ولا يريدون أن يُنظر إلى قمة هذا الأسبوع أو غيرها من الارتباطات الأمريكية مع الدول الأفريقية على أنها جهود لجعل تلك الدول بيادق في صراع جيوسياسي أوسع".
وكان بايدن ألقى خطاباً أمس لمجموعة من القادة الأفارقة المجتمعين في قمة حملت عنوان "الولايات المتحدة لم تنسك!"، حيث اتخذ الرئيس الأمريكي خطوات لبدء إصلاح الثقة مع قارة شعرت أنها تخلت عنها واشنطن بشكل كبير، مع تدخل روسيا والصين لملء هذا الفراغ.
وقال بايدن، أمام حشد من المسؤولين وكبار رجال الأعمال "نحن جميعًا شركاء في مستقبل أفريقيا. النجاح والازدهار الأفريقيان ضروريان لمستقبل أفضل لنا جميعًا، وليس لأفريقيا فقط".
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين كبار بالبيت الأبيض قولهم إن القمة، وهي الثانية من نوعها، "تمثل دليلاً على التزام إدارة بايدن بأفريقيا، وتتويجًا لعام مخصص للسياسة الخارجية استضاف الرئيس فيه أيضًا حلفاء في نصف الكرة الغربي في لوس أنجيليس والسفر إلى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط".
قوانين جديدة تعكس "ضعف" نتنياهو
وفي إسرائيل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة، بنيامين نتنياهو، يطالب بقوانين جديدة لإرضاء مطالب حلفائه اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، حيث ستنشئ التشريعات مقاعد وزارية وستغير القواعد المتعلقة بالمدانين الذين يخدمون كوزراء.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو يرعى، من خلال البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، عدة قوانين من شأنها تقنين الاتفاقات "غير العادية" التي أبرمها مع شركائه بالائتلاف مقابل دعمهم، وهي العقبة الأخيرة في محاولته للعودة كرئيس للوزراء.
وأوضحت الصحيفة، أنه من شأن أحد هذه القوانين أن يمنح أرييه درعي، وهو سياسي يهودي متشدد وحليف لنتنياهو أدين قبل أقل من عام بالتهرب الضريبي، "حلاً بديلاً" للحظر المفروض على المدانين الذين يخدمون في مجلس الوزراء.
كما سيسمح القانون للأشخاص الذين أدينوا أخيرًا بجرائم بالعمل كوزراء إذا كان حكم عليهم بالسجن "مع وقف التنفيذ ولم يقضوا فترة في السجن"، مثل درعي، في خطوة اعتبرتها الصحيفة أنها تعكس "ضعف" نتنياهو أمام حلفائه. وكان نتنياهو حدد لدرعي ثلاثة مناصب وزارية مختلفة؛ وهي الصحة والداخلية ووزير المالية بالتناوب.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هناك قانوناً آخر مقترحًا من شأنه أن يخلق منصبًا جديدًا لوزير الأمن القومي للسياسي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير؛ ما يمنحه سلطات موسعة على شرطة البلاد، في خطوة لقيت معارضة شديدة من قبل المدعي العام الإسرائيلي، ما ينذر بصدام محتمل بين الحكومة الجديدة المرتقبة ونظام العدالة.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن موشيه هيلينغر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بار إيلان الإسرائيلية قوله إن "الحملة التشريعية" قبل تشكيل الحكومة لم تكن شيئًا تم القيام به من قبل، معتبراً أيضاً أن الخطوة تظهر ضعف نتنياهو مقارنة بشركائه.
وقال ديفيد بيتان، العضو المخضرم في حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، لمحطة البث العامة الإسرائيلية (كان)، أمس إن الإجراءات التشريعية تعكس انعدام الثقة بين شركاء الائتلاف الذي سيطارد الحكومة التي ستتشكل في نهاية المطاف.
وأضاف بيتان "ستكون هناك مشكلات. حقيقة عدم وجود إيمان بالاتفاقات الائتلافية، وفي الليكود، لا تبشر بالخير". ولم يعلق نتنياهو علناً على سبب رغبته في تمرير القوانين قبل أن تؤدي حكومته المقبلة اليمين.
وأدى المشرعون الجدد في "الكنيست" اليمين الشهر الماضي، ما منح حلفاء نتنياهو السياسيين 64 صوتًا في البرلمان المكون من 120 عضوًا. ولكن نظرًا لأن ائتلافه المحتمل يشمل ستة أحزاب سياسية، فلن يصبح نتنياهو رئيسًا للوزراء حتى يؤمن الاتفاقات مع حلفائه، في مهلة أقصاها الـ21 من ديسمبر الجاري.
وبدأ التصويت على التشريع الذي يحتاجه نتنياهو أمس الأول، الثلاثاء، بعد أن قام أنصاره السياسيون في "الكنيست" باستبدال رئيس المجلس، ما سمح لهم بالتحكم في الأجندة التشريعية.
ومرت أربعة مشروعات قوانين، بما في ذلك تلك الخاصة بدرعي وبن غفير، في قراءتها الأولى، لكنها ستتطلب بضع جولات أخرى لتصبح نافذة.