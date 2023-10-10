غريفيث يدعو إسرائيل وحماس إلى إطلاق سراح أسرى الحرب
دعا مارتن غريفيث، مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة، إلى إطلاق سراح جميع رهائن وأسرى الحرب بين إسرائيل ومسلحي حركة حماس على الفور.
وقال غريفيث، في بيان: رسالتي إلى جميع الأطراف لا لبس فيها.. "يجب احترام قوانين الحرب".
وأضاف: "يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية. ويجب إطلاق سراح الرهائن دون تأخير".
فجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل أخرى في غزة عملية عسكرية، بدأت بإطلاق صواريخ وعمليات تسلل تخللها قتل وأسر لمدنيين وعسكريين.
في مقابل ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.
وفي وقت قدر فيه مسؤولون في تل أبيب عدد الأسرى لدى حماس بنحو 100، إلا أن الحركة قالت إن العدد أكبر من ذلك بكثير.
وكانت كتائب القسام التابعة لحماس هددت، مساء الإثنين، بإعدام رهينة، مقابل كل استهداف إسرائيلي للمدنيين، دون سابق إنذار، في غزة.