غريفيث يدعو إسرائيل وحماس إلى إطلاق سراح أسرى الحرب

دعا مارتن غريفيث، مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة، إلى إطلاق سراح جميع رهائن وأسرى الحرب بين إسرائيل ومسلحي حركة حماس على الفور.

وقال غريفيث، في بيان: رسالتي إلى جميع الأطراف لا لبس فيها.. "يجب احترام قوانين الحرب".

وأضاف: "يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية. ويجب إطلاق سراح الرهائن دون تأخير".