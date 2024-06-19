قد تصبح معزولة.. ما خطة الروس لحماية القرم من الصواريخ الغربية؟

وأشار التقرير البريطاني إلى دخول سلاح صاروخي جديد مؤثر لترسانة أوكرانيا وهو ستوكر 5 القادر على ضرب أهداف لغاية 372 ميلًا وبسرعة تبلغ 40 عقدة، ويحمل كمية متفجرات تقدر بـ 150 كيلوغرامًا.

واللافت في هذا السلاح الجديد أن كلفته تبلغ نحو 50 ألف جنيه إسترليني مقارنة مع صاروخ ماجورا، الذي استخدمته أوكرانيا لطرد أسطول البحر الأسود الروسي من سيفاستوبول، البالغ كلفته 210 آلاف جنيه إسترليني، بحسب الصحيفة.

خطط مفصلة

ولفت التقرير إلى أنه دون خطط مفصلة لجسر كيرتش، لا يمكن لأحد أن يتنبأ على وجه اليقين ما هي الحمولة التي ستؤدي إلى انخفاض الجسر وإزالته إلى الأبد. لكن 1000 كيلوغرام من المتفجرات شديدة الانفجار التي يتم توجيهها بدقة من شأنها أن تُسبب أضرارًا جسيمة.

وأوضح أنه "في الحرب لا تقل التكلفة أهمية عن كمية المتفجرات التي يحملها الصاروخ، ويتعين على أوكرانيا أن تكون قادرة على الاستمرار طيلة فترة القتال في وضع مالي واقتصادي معقول".

وخلُص التقرير إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أثبتت بالفعل قدرتها على شن هجمات متزامنة من البر والبحر، فضلاً عن امتلاكها القدرة على ضرب شرايين القرم، لكنه نبه إلى أن "خنق شبه جزيرة القرم سيكون أمرًا محرجًا ومكلفًا للغاية" علاوة على أن الرئيس بوتين يُدرك هذه الحقيقة، وهو يضع قواته في موقع يسمح لها بالتصدي لأي جهد من هذا القبيل، وتحويلها عن الجهود الأخرى دون أي ضمانة للنجاح، بحسب تعبيره.