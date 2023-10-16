بايدن يرجئ رحلة إلى كولورادو للتركيز على الأمن القومي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرجأ رحلة إلى محطة لتوليد طاقة الرياح في كولورادو، اليوم الإثنين، وسيبقى في واشنطن لإجراء اجتماعات تتعلق بالأمن القومي مع بحث بايدن السفر إلى إسرائيل في خضم صراعها مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وقال مصدر مطلع، أمس الأحد، إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية قيام بايدن بزيارة إلى إسرائيل قريبا بناء على دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.