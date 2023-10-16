بايدن يرجئ رحلة إلى كولورادو للتركيز على الأمن القومي
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرجأ رحلة إلى محطة لتوليد طاقة الرياح في كولورادو، اليوم الإثنين، وسيبقى في واشنطن لإجراء اجتماعات تتعلق بالأمن القومي مع بحث بايدن السفر إلى إسرائيل في خضم صراعها مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".
وقال مصدر مطلع، أمس الأحد، إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية قيام بايدن بزيارة إلى إسرائيل قريبا بناء على دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي حال ذهاب بايدن إلى إسرائيل لإبداء الدعم لأكبر حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ستأتي زيارته في أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن الموجود حاليا في المنطقة.
وتُبذل جهود دبلوماسية من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد قصفا إسرائيليا متواصلا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول ردا على هجوم مسلحي حماس الذي أدى لمقتل 1300 شخص.
وواصلت القوات الإسرائيلية قصفها لغزة، اليوم الإثنين، مع ضربات جوية ليلية مع دخول الصراع يومه العاشر بينما تستعد إسرائيل لهجوم بري يعتقد أنه وشيك.