فايننشال تايمز: عودة ترامب تهدد تمويل أمريكا لصناعاتها الدفاعية

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الولايات المتحدة شهدت "طفرة" في صناعة الذخائر بسبب أموال المساعدات المخصصة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، لكن التقرير يرى أن عودة دونالد ترامب تهدد مستقبل التمويل الحكومي للصناعات الدفاعية.

وقالت مديرة برنامج الدفاع في "مركز الأمن الأمريكي الجديد" البحثي، ستيسي بيتيجون، إنها "ليست طفرة كبيرة بالنسبة للصواريخ والذخائر، لكن للمرة الأولى منذ فترة طويلة، هناك ارتفاع كبير في هذا المجال تم الحفاظ على استمراريته".

وأضافت أن ضخ أموال المساعدات "وحده لن يحل مشكلة الطلب غير المتسق أو يكون حلًّا طويل الأجل، لأن هذا مجرد حل مالي مؤقت وليس مستدامًا".

وخصص مشروع القانون الأوكراني 5.4 مليار دولار لتطوير وتوسيع إنتاج المدفعية وذخائر الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للطائرات دون طيار ومكونات ذخائر حيوية.

وشملت المساعدات المقدمة لإسرائيل مليار دولار لتوسيع إنتاج المدفعية، في حين خصص مشروع قانون المحيطين الهندي والهادئ 3.3 مليار دولار لتوسيع القاعدة الصناعية للغواصات، و2.5 مليار دولار لصناعة غواصة، و133 مليون دولار لصنع المدفعية وصواريخ كروز.

وكان مسؤولون في الطيران والدفاع، حذروا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، من أن زيادة تلبية الطلب سيستغرق فترة طويلة، مطالبين بعقود متعددة السنوات للسماح لهم بالاستثمار في مرافق جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية.