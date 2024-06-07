استعادة لـ"أزمة الصواريخ".. غواصة نووية روسية تزور كوبا

أعلنت السلطات الكوبية، الخميس، أن غواصة روسية تعمل بالطاقة النووية ستزور هافانا، الأسبوع المقبل، لكنها لن تكون مزودة بأسلحة نووية.

وقالت وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية في بيان، إن الغواصة النووية الروسية "كازان" ترافقها 3 سفن بينها الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" إضافة إلى ناقلة نفط وقاطرة إنقاذ، سترسو في العاصمة الكوبية في الفترة بين 12 و17 يونيو/حزيران.

وأضافت الوزارة: "لا تحمل أي من السفن أسلحة نووية، لذا فإن توقفها في بلادنا لا يمثل تهديدا للمنطقة"، بحسب وكالة "فرانس برس".