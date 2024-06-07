استعادة لـ"أزمة الصواريخ".. غواصة نووية روسية تزور كوبا
أعلنت السلطات الكوبية، الخميس، أن غواصة روسية تعمل بالطاقة النووية ستزور هافانا، الأسبوع المقبل، لكنها لن تكون مزودة بأسلحة نووية.
وقالت وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية في بيان، إن الغواصة النووية الروسية "كازان" ترافقها 3 سفن بينها الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" إضافة إلى ناقلة نفط وقاطرة إنقاذ، سترسو في العاصمة الكوبية في الفترة بين 12 و17 يونيو/حزيران.
وأضافت الوزارة: "لا تحمل أي من السفن أسلحة نووية، لذا فإن توقفها في بلادنا لا يمثل تهديدا للمنطقة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتأتي خطوة روسيا غير المعتادة بنشر سفن حربية بالقرب من الولايات المتحدة، خاصة الغواصة المتطورة، وسط توتر متصاعد بيت البلدين بسبب الحرب في أوكرانيا.
والتقى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، لمناسبة حضوره العرض العسكري السنوي، في 9 مايو/أيار، في الساحة الحمراء.
وخلال الحرب الباردة، أثار نشر صواريخ نووية سوفياتية في الجزيرة أزمة الصواريخ الكوبية العام 1962، عندما اقتربت واشنطن وموسكو من الحرب.
وأصبحت العلاقات بين روسيا وكوبا أوثق منذ لقاء العام 2022 بين دياز كانيل وبوتين.