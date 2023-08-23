رئيس وزراء تايلاند الجديد يعد بـ"عهد من التغيير"

تعهد رئيس الوزراء التايلاندي الجديد، سريتا تافيسين، اليوم الأربعاء، بتحقيق الوحدة في بلاده، وانتهاج سياسات من شأنها حل الأزمات ودفع البلاد إلى الأمام.

وفي خطاب للأمة بثه التلفزيون بعد تصديق ملك تايلاند على تعيينه، تعهد سريتا، قطب العقارات، بتعزيز الشمولية والحكم بما فيه مصلحة جميع التايلانديين ووعد بعهد جديد من التغيير.

في غضون ذلك، قالت الشرطة التايلاندية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الأسبق المسجون تاكسين شيناواترا نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك في الليلة الأولى من احتجازه بعد عودته من منفى ظل فيه لسنوات.

وأوضح مساعد قائد الشرطة الوطنية اللفتنانت جنرال براتشواب وونجسوك، أن السجن يفتقر إلى المعدات الطبية اللازمة لعلاج تاكسين، ولم يحدد طبيعة المشكلة الصحية.