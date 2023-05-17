الغارديان: جولة زيلينسكي الأوروبية ناجحة لكن "الهدايا" غير كافية

وقالت صحيفة "الغارديان"، إن جولة زيلينسكي عالية السرعة حول العواصم الأوروبية الرئيسية، بما في ذلك روما وبرلين وباريس ولندن، قد جلبت التزاماً ألمانياً بتوفير 2.7 مليار يورو إضافية من الأسلحة، وعرضاً فرنسيا يشمل مزيدا من تدريب القوات والدبابات الخفيفة.

وبالرغم من أن الإمداد المستمر بالأسلحة الغربية هو ما يمنح كييف أفضل أمل لها في التصدي للروس، تساءلت الصحيفة: "هل أوكرانيا لديها ما يكفي من الأسلحة لكسب الحرب بشكل حاسم؟"، قائلة إن الإجابة ستأتي عندما تشن أوكرانيا هجومها المضاد المتوقع.

ورأت الصحيفة، أن بعض "الهدايا الأوروبية" الجاهزة للاستخدام الآن، أبرزها صواريخ "ستورم شادو" البريطانية بعيدة المدى التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي قبل جولة زيلينسكي مباشرة، "قد تمنح كييف الأمل لكنها لن تكون كافية من الناحية العسكرية لمنحها الصمود أمام الروس"، مشيرة إلى أن معظم "الوعود الضرورية" قد تأتي في وقت لاحق من العام الجاري.