"معضلة الشيخوخة".. كيف تتأثر القيادات السياسية الأمريكية بتقدم العمر؟
في الآونة الأخيرة، بدأت تظهر علامات الشيخوخة على القيادات السياسية الأمريكية، بمن في ذلك أعضاء الكونغرس، وتتجلى هذه العلامات بوضوح في أدائهم في الخطب السياسية وفهمهم لبعض المصطلحات الحديثة.
ورصد موقع "The Conversation" الأمريكي، العديد من المقاطع التي انتشرت خلال الأشهر الماضية تظهر عضوة مجلس الشيوخ ديان فينشتاين مرتبكة خلال التصويت.
وتعرَّض زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لنوبتي "تجمد" طويلتين، خلال مؤتمر صحفي، بينما أساء فهم عدد من أعضاء الكونغرس خطأ كلمة "تيك توك" ظانين أنها "تيك تاك" معطر الفم.
وأوضح، أنه في الوقت الحالي، يوجد لدى أقدم ديمقراطية في العالم أعضاء في الكونغرس هم الأكبر سنًّا على مر تاريخ الولايات المتحدة، كما إن الرئيس جو بايدن الذي يبلغ من العمر 80 عامًا، هو الرئيس الأكبر سنًّا في تاريخ البلاد، ولا يبتعد عنه كثيرًا منافسه للسباق الانتخابي لعام 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب البالغ من العمر 77 عامًا.
كيف وصلت أمريكا لهذه اللحظة المتقدمة في العمر؟
القيادة السياسة الأمريكية المتقدمة في السن لا تشكل على نحو متزايد ظاهرة مفاجئة، حيث واصل معدل عمر أعضاء الكونغرس ارتفاعه خلال الأربعين عامًا الماضية.
ويمكن أن يُعزى بعض التغيير إلى حقائق اكتوارية، فالساسة الأمريكيون يعيشون عمرًا أطول مما كان يعيشه الأمريكيون السابقون، وأصبحت حياتهم مفعمة أكثر وخاصة عند مقارنتهم بزمن الآباء المؤسسين، ومثلهم في هذا كمثل باقي الناخبين الأمريكيين الذين زادت أعمارهم، كما تعتبر زيادة عدد الناخبين الأمريكيين الأكبر عمرًا مقارنة مع نظرائهم الأصغر، دافعًا لهم لانتخاب سياسيين أقرب إليهم في العمر.
المصدر: موقع (The Conversation) الأمريكي