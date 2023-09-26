"معضلة الشيخوخة".. كيف تتأثر القيادات السياسية الأمريكية بتقدم العمر؟

في الآونة الأخيرة، بدأت تظهر علامات الشيخوخة على القيادات السياسية الأمريكية، بمن في ذلك أعضاء الكونغرس، وتتجلى هذه العلامات بوضوح في أدائهم في الخطب السياسية وفهمهم لبعض المصطلحات الحديثة.

ورصد موقع "The Conversation" الأمريكي، العديد من المقاطع التي انتشرت خلال الأشهر الماضية تظهر عضوة مجلس الشيوخ ديان فينشتاين مرتبكة خلال التصويت.

وتعرَّض زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لنوبتي "تجمد" طويلتين، خلال مؤتمر صحفي، بينما أساء فهم عدد من أعضاء الكونغرس خطأ كلمة "تيك توك" ظانين أنها "تيك تاك" معطر الفم.

وأوضح، أنه في الوقت الحالي، يوجد لدى أقدم ديمقراطية في العالم أعضاء في الكونغرس هم الأكبر سنًّا على مر تاريخ الولايات المتحدة، كما إن الرئيس جو بايدن الذي يبلغ من العمر 80 عامًا، هو الرئيس الأكبر سنًّا في تاريخ البلاد، ولا يبتعد عنه كثيرًا منافسه للسباق الانتخابي لعام 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب البالغ من العمر 77 عامًا.