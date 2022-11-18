الكرملين: لا خطط حاليا لعقد قمة بين بوتين وبايدن

قال الكرملين اليوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديهما أي خطط حاليا للقاء، بعد أن قال نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو لا تستبعد عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين.

وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "أمر عقد قمة غير مطروح حاليا".

وفي وقت سابق، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم الجمعة إن روسيا لا تستبعد عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة بشأن "الاستقرار الاستراتيجي"، مع اقتراب موعد عقد محادثات في القاهرة بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية.

لكن ريابكوف أشار إلى أن ليس هناك ما يمكن الحديث عنه مع الولايات المتحدة فيما يخص أوكرانيا.

وقال إن موقفي الجانبين متعارضان تماما في هذا الأمر.