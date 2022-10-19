مسؤولة أوكرانية: هجوم روسي يستهدف محطة كهرباء رئيسية غرب البلاد

أعلنت حاكمة إقليم إيفانو فرانكيفسك بغرب أوكرانيا أن ضربة صاروخية روسية أصابت محطة كهرباء رئيسية في مدينة بورشتين، اليوم الأربعاء، في أحدث هجمة على مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا قبل حلول فصل الشتاء.

وقالت سفيتلانا أونيشوك، حاكمة الإقليم في بيان بالفيديو: "إقليمنا تعرض لنيران الصواريخ اليوم وأصيبت محطة بورشتين مما تسبب في نشوب حريق"، وأضافت أنه "لم يصب أحد في الضربة التي استهدفت المنطقة الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من الخطوط الأمامية، والتي لم تتأثر نسبيا بالحرب حتى الآونة الأخيرة".

وذكرت أن المنشأة نفسها أصيبت بأربعة صواريخ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال هذا الأسبوع إن 30% من محطات الطاقة الأوكرانية تعرضت لهجمات روسية، مسؤولين كبارا لمناقشة تعزيز أمن مرافق الطاقة وسبل التعامل مع إمكانية حدوث انهيار في منظومة الطاقة.

واستهدفت أحدث الهجمات محطة بورشتين التي تعمل بالفحم، والتي توفر الكهرباء لخمسة ملايين مستهلك، أي أكثر من عشرة بالمئة من سكان أوكرانيا قبل الحرب، في ثلاثة أقاليم غربية.