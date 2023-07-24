قبيل تصويت على تعديلات قضائية.. الإسرائيليون يواصلون احتجاجاتهم

يواصل الآلاف من الإسرائيليين احتجاجاتهم في محيط مقر الكنيست في القدس، تزامنًا مع إجراء مناقشات بشأن مقترح قانون إلغاء "حجة المعقولية" للحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.

ويجري الكنيست الإسرائيلي ،مساء اليوم، على وقع التظاهرات الشعبية الواسعة، تصويتًا على إلغاء "حجة المعقولية" نهائيًّا بالقراءتين الثانية والثالثة.

وتأتي هذه المناقشات، ضمن "خطة التعديلات القضائية" التي تنوي حكومة اليمين الائتلافي برئاسة بنيامين نتنياهو إقرارها.

وحشدت المعارضة الإسرائيلية الآلاف من أنصارها في القدس منذ الخميس الماضي للاحتجاج على خطة حكومة نتنياهو، الذي دخل المستشفى بعد وعكة صحية اضطرته لتركيب جهاز تنظيم لضربات القلب.