قبيل تصويت على تعديلات قضائية.. الإسرائيليون يواصلون احتجاجاتهم
يواصل الآلاف من الإسرائيليين احتجاجاتهم في محيط مقر الكنيست في القدس، تزامنًا مع إجراء مناقشات بشأن مقترح قانون إلغاء "حجة المعقولية" للحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.
ويجري الكنيست الإسرائيلي ،مساء اليوم، على وقع التظاهرات الشعبية الواسعة، تصويتًا على إلغاء "حجة المعقولية" نهائيًّا بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتأتي هذه المناقشات، ضمن "خطة التعديلات القضائية" التي تنوي حكومة اليمين الائتلافي برئاسة بنيامين نتنياهو إقرارها.
وحشدت المعارضة الإسرائيلية الآلاف من أنصارها في القدس منذ الخميس الماضي للاحتجاج على خطة حكومة نتنياهو، الذي دخل المستشفى بعد وعكة صحية اضطرته لتركيب جهاز تنظيم لضربات القلب.
ونزل المحتجون إلى الشوارع في القدس ونصبوا الخيام أمام مبنى الكنيست، وأغلقوا الطرق المؤدية إليه بهدف عرقلة وصول النواب للتصويت.
وطالت الاحتجاجات قطاعات حيوية في إسرائيل، أهمها الجيش والقطاع الطبي والتكنولوجي وغيرها.
وأغلقت شركات عديدة ومراكز تجارية أبوابها، كما سمح اتحاد العمال والعديد من الشركات والبنوك بمغادرة المنتسبين للمشاركة في الاحتجاجات.
يشار إلى أن جهود ومساعي التوصل إلى تسوية بين المعارضة والحكومة لم تلقى النجاح والقبول بين الأطراف المختلفة حتى اللحظة.