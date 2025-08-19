من الحظر إلى الإطلاق.. البيت الأبيض ينضم لمنصة "تيك توك" (فيديو)

انضم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إلى منصة تيك توك، حيث نشر أول مقطع له يعرض صورًا للرئيس دونالد ترامب في تجمعات انتخابية، ومشاركته في نزالات بطولة القتال النهائي (UFC)، بالإضافة إلى مصافحته لمسؤولي إنفاذ القانون وعمال الصلب الأمريكيين.

وفي الفيديو القصير، يقول ترامب: "أستيقظ كل يوم مصممًا على توفير حياة أفضل للناس في جميع أنحاء هذه الأمة".

وكاد ترامب أن يحظر تطبيق تيك توك عبر أمر تنفيذي أصدره عام 2020، الذي طالب الشركة الأم الصينية بسحب ملكيتها للتطبيق.

وفي وقت لاحق، أقر الكونغرس قانونًا مشتركًا بين الحزبين يحظر التطبيق، ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح نافذًا. لكن مع عودة ترامب إلى المنصب، سمح له مرارًا وتكرارًا لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة.