الرئيس الإيراني: لن نركع أمام الضغوط والاعتداءات الخارجية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن صمود الشعب الإيراني ووحدته الوطنية كانا العامل الحاسم في إفشال ما وصفه بالمخططات الأمريكية والإسرائيلية ضد بلاده، مؤكداً أن بلاده "لن تركع" أمام الضغوط أو الاعتداءات الخارجية.

وقال بزشكيان، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية التاسع والثلاثين في طهران اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وإسرائيل "توهمتا أن إطلاق بضعة صواريخ كفيل بجرّ الشعب إلى الشوارع"، لكن الإيرانيين – على حد تعبيره – "أثبتوا تماسكهم وإيمانهم بعدالة قضيتهم وأفشلوا رهانات الأعداء".

وأضاف أن "مقاتلي إيران وجّهوا صفعة قوية لأمريكا وإسرائيل بالصواريخ، لكن الصفعة الأقوى جاءت من الشعب، فالوحدة الداخلية هي التي أسقطت آمال خصومنا".

وشدد بزشكيان على أن إيران تعتبر نفسها "أخاً" لجميع المسلمين، قائلاً: "نحن إخوة مع الفلسطينيين والعراقيين والمصريين والقطريين والإماراتيين وجميع المسلمين، إخوة في الإيمان والعقيدة لا في الشعارات"، مضيفاً أن وحدة الأمة الإسلامية قادرة على منع أي عدوان خارجي.

واتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب "جرائم وإبادة جماعية باسم حقوق الإنسان".