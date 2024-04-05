خبراء: واشنطن تتلكأ في الانسحاب من النيجر خشية النفوذ الروسي

بعد أيام من إلغاء المجلس العسكري المنبثق عن انقلاب النيجر اتفاق التعاون العسكري الموقع مع أمريكا، ودعوتها إلى سحب جنودها من البلاد، لا يزال موقف إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الوضع يلفه الغموض.

وتضاربت إعلانات نيامي وواشنطن حول سحب الجنود الأمريكيين من النيجر، أخيرًا، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة النيجرية أن واشنطن ستسحب قواتها من البلاد، نفى البنتاغون اتخاذ أي قرار في هذا الصدد.

ويثير ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكرر سيناريو فرنسا عندما رفضت سحب قواتها من النيجر، لكنها قامت بذلك تحت ضغط احتجاجات شعبية، وإجراءات حكومية ضد وجودها الدبلوماسي والعسكري.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بات رايدر، إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن خروج القوات الأمريكية في هذه المرحلة".

وأجاب رايدر على أسئلة صحفية بشأن وضع القوات الأمريكية في النيجر، قائلًا: "الولايات المتحدة لن تعلق على بيان النيجر القائل بأن بلادنا ستقدم خطة لسحب جنودها من البلاد".

وأضاف أنه "على حد علمي، هناك مفاوضات جارية الآن".